/672490/رئيس-جامعة-سوهاج-يشهد-ختام-البرنامج-التدريبي-لمرشحي-عميد-كلية-الطب

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات البرنامج التدريبى الرابع للمرشحين لمنصب عميد كلية، وتسليم شهادة اجتياز الدورة لعدد ١٤ عضو بهيئة التدريس، والذي استمر لمدة ٣ أيام بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

وألقى الدكتور مصطفى عبدالخالق، كلمة مختصرة حث فيها الحاضرين على أهمية العمل بروح الفريق والاستماع إلى جميع الآراء والاستفادة منها، مؤكداً أن إدارة الجامعة تسلك ذلك النهج في طريقة الإدارة الحالية، وتنحي جانباََ العمل بالنظام الفردي، مشيراً أنه سيتم عقد دورات مشابهة للمرشحين لمنصب وكيل أو رئيس قسم للكلية، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح فيما يتطلعون إليه في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، أن المتدربين أبدوا عدة ملاحظات خلال تنفيذ الدورة، وطالبوا بتطوير شامل لمكان عقد الدورات والبرنامج الزمني لها، مؤكداً أنه سيتم تحديث المحتوى العلمي في المرات المقبلة ليغطي كل الموضوعات الإدارية محل الاهتمام.

رئيس جامعة سوهاج بكلية الطب وأعرب المحاسب أشرف القاضي، عن سعادته بالاشتراك في عملية التدريب في بعض الجوانب الإدارية بالدورة، مشيراً إلى أن جميع من تلقوا التدريب من أصحاب القامات العلمية والخبرات العملية التي استفاد منها على المستوى الشخصي، متمنياً لهم وللجامعة التقدم والازدهار.

ومن جانبه أوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج يشارك فيه ١٤ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبى من البرامج المميزة في إعداد القيادات الأكاديمية، وينظم بشكل دوري للراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية،

الجدير بالذكر أنه حاضر بالبرنامج التدريبي كلاً من الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد الخطيب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة ومدرب معتمد بالمركز، والدكتور ممدوح رفاعي مدرس القانون بكلية الحقوق، وكذلك مصطفي الجندي مدير عام المالية بالجامعة، بالإضافة إلى متخصصين من هيئة الرقابة الإدارية ونخبة من الأساتذة والمدربين المعتمدين، وخبراء الجودة والتنمية البشرية.