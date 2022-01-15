/672493/ولاء-التمامي-منتدى-شباب-العالم-عزز-مكاسب-مصر-السياسية-والاقتصادية

أثنت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، على إدارة وتنظيم منتدى شباب العالم مؤكدة أنه يعكس إرادة الدولة المصرية في تعزيز الحوار.

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وقالت عضو مجلس النواب:" منتدى شباب العالم يعكس صورة مشرفة عن الدولة المصرية ويؤكد سعي القيادة التنفيذية لتقديم حوار مجتمعي تشاركي".

وتابعت التمامي:" توصيات منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ تاريخية ولابد من تفعيلها".

كما أشارت التمامي، إلى أن إقامة المؤتمر يعكس قدرة ونجاح مصر على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية مع قدرتها ونجاحها في تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن إقامة المؤتمر في دورته الرابعة حقق مكاسب سياسية واقتصادية مهمة، وساهم أيضا في دعم الاقتصاد الوطني.

منتدي شباب العالم

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا