/672494/التربية-والتعليم-تحظر-اصطحاب-الكتاب-الورقى-أثناء-امتحانات-الأول-والثانى-الثانوى

واصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إصدار تعليماتها في شأن أداء امتحانات نصف العام للمرحلة الثانوية، حيث أكدت أنه لن يتم السماح لطلاب الثانوى العام باصطحاب الكتاب الورقي أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول ، مشددة على أن الاختبارات سوف تعقد بنظام الأوبن بوك، وأكدت أيضا أن الطالب يمكنه الاستعانة بالكتاب الرقمى والمصادر، من خلال التابلت، وأضافت الوزارة أنها ستمنح الطالب المفاهيم الأساسية فى المواد الدراسية أثناء الامتحان.

دوت الخليج

وزارة التربية والتعليم كانت قد قررت إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، على أن تعقد الامتحانات جميعها ورقيا، حيث أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلغاء الامتحانات الإلكترونية وعقدها ورقيا سواء الأسئلة الاختيار من متعدد التى تمثل 70% أو المقالية التى تمثل 30%، مشيرا إلى أن ذلك يأتى ذلك تيسيرا على الطلاب.

مواعيد الامتحانات لم تتغير

كما تطرق أيضا وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لمواعيد الامتحانات، مؤكدا أنه لم تغيير فى مواعيد امتحانات أولى ثانوى، حيث تبدأ 22 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، بينما يبدأ الطلاب اليوم السبت أداء الامتحان فى المواد التى لا تضاف للمجموع، مؤكدا أن الهدف الرئيسي من الامتحانات فى الثانوى العام هو الوقوف على فهم الطلاب لمخرجات التعلم، والتعرف على نوعية أسئلة التقييم الجديدة.

بدء امتحانات الصف الأول الثانوى العام

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت فيه اليوم السبت امتحانات الصف الأول الثانوى العام، فى المواد غير المضافة للمجموع، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن طلاب أولى ثانوى يمتحنون فى المواد غير المضافة يومى 15 و17 يناير، فيما يمتحن طلاب الصف الثانى الثانوى يومى 16 و18 يناير. وتشمل المواد غير المضاف درجتها للمجموع الكلى "التربية الدينية - التربية الوطنية "المواطنة وحقوق الإنسان" - الكمبيـوتر وتكنولوجيا المعلومات - التربية الرياضية"، وتنقسم الامتحانات إلى قسمين، أحدهما إلكترونى يتم تصحيحه إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل 70% تقريبا من درجة المادة، والثاني "مقالي ورقي" يتم وضعه من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية ويمثل باقي الدرجة للمادة 30٪ ويتم تصحيحه من قبل معلمي المدارس.