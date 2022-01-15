«عايزين أبنكم يقتل أخويا وتطلعوه براءه عشان سمعتكم».. شقيق ضحية الدقهلية يرد على المُدعين لبراءة قاتل أخاه

/672496/عايزين-أبنكم-يقتل-أخويا-وتطلعوه-براءه-عشان-سمعتكم-شقيق-ضحية-الدقهلية-يرد-على-المدعين-لبراءة-قاتل-أخاه

رد الدكتور محمد عاطف شقيق المهندس أحمد عاطف الشربيني، الذي تم قتله على يد صاحبه عن طريق القاءه في النيل، بسبب شيكات أخذها على القاتل منأجل أن يضمن حقه، على بعض المرددين لاشاعات حول براءة المتهم وانه لم يرتكب جريمة القتل.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، مضيفا:” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... انا والله ما بحبك اخش مع حد في مهاترات علي الفيس بوك لاني بحترم كل الناس ...... بس نظرا للي انا شايفه من محاوله البعض لانقاذ سمعته وسمعه عائلته علي حساب دم احمد اخويا .... انا هشهد شهاده حق امام كل اهل بلدي ميت عنتر ..... اقسم بالله العلي العظيم محمد ابو العز (القاتل) جالنا تاني يوم الاختفاء وقالي اكثر من رواية غير صحيحه بخصوص اختفاء احمد اخويا”.

شقيق ضحية الدقهلية يرد على المُدعين لبراءة قاتل أخاه

وتابع شقيق المجني عليه:” القاتل قالي مره اعطيته 100 الف.... وفي نفس القعده امام كل الناس قال ال80 الف كلها ورق، 200 فرد عليه( السيد احمد) وقاله مش انت لسه قايل اعطته 100 الف فارتبك امام الجميع .... وتاني يوم قالي انا وعمي طارق امام مركز طلخا انا اعطتله 80 الف رزم فئه 100 واخري 50 ورزم ب200 ( وانا اصلا استغربت موضوع رزم ال50 ده ) .... ده غير المغالطه في المكان ال نزل احمد فيه مره قالي في نهايه الكوبري علي داخله طلخا ومرة تانيه قالي في منتصف الكوبري ( دائما الكاذب بينسي هو قال ايه ولمين) ..... ده غير انه لحد النهارده لم يقل هو مين الي قابله واعطاله ال80 الف جنيه( علي حسب اخر رقم هو استقر عليه وثبته في كلامه) عشان يعطيهم لاحمد ..... انت كنت مقابل احمد عشان تتصرفله في الفلوس .... قول ياسيدي اتصرفت فيهم من مين ..... شوفت بغششك دليل هيفيدك اهوه”.

عايزين أبنكم يقتل أخويا وتطلعوه براءه عشان سمعتكم

وتابع الدكتور محمد عاطف:” سؤال اخر ... هل وكلاء النيابه اجبرو ابنكم علي الاعتراف وتمثيل الجريمه !!!!!!!!.... هل الاعتراف ليس سيد الادله كما قال دفاعهم.. ياخي ده الدفاع بتاعكم قال ان احمد اخويا طوله 170 سم وبني معظم الدفاع علي ان احمد قصير القامه !!!!! الحمد لله ان احمد له فديوهات تثبت انه من طوال القامه.. اقسم بالله احنا كنا متسامحين وفاتحين قلوبنا عشان النسب المتداخل بين عائلات البلد. وعمرنا ما جبنا سيره حد منكم ... ... بس انتم عاوزين ابنكم يقتل اخويا بمنتهي الخسه والوضاعه وعاوزين تطلعوه براءه كمان عشان خاطر سمعتكم ماينفعش حد منكم يتعدم لانكم افضل عائله في البلد !!!!!!!!... ياسيدي احنا عمرنا ما اتكلمنا في حقكم وبنتكلم دايما ان القاتل هو خصمنا فقط وان باقي افراد عائلتكم علي دماغنا ...... الحمد لله ان مصر فيها قضاء عادل لا بيبص للاصل ولا للعائلات ولا للنسب ........ والحمد لله اهلنا وناسنا في ميت عنتر ما يرضيهم ان حد ينقذ سمعته علي حساب دم احمد اخويا. وده واضح من فرحه اهل البلد الحمد لله برجوع الحق لاهله ... مره تانيه احنا ملناش خصومه مع اهل القاتل والحمد لله القانون جاب لنا حقنا... الحمد لله احنا راضيين بقضاء الله”.