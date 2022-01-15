/672497/الزمالك-يواجه-بطل-أوروبا-في-كأس-العالم-للأندية-لكرة-السلة

أقيمت منذ قليل قرعة كأس العالم للأندية لكرة السلة، والتي سوف تقام في مصر الشهر المقبل فيما يشارك نادي الزمالك ممثلا عن القارة الأفريقية بعد فوزة بدوري الأبطال برعاية NBA العام الماضي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوقعت القرعة نادي الزمالك أمام بورجوس الأسباني ممثل أوروبا في مباريات الدور نصف النهائي. يذكر أن فريق بورجوس الإسباني هو حامل لقب كأس العالم للأندية في نسخته الأخيرة.

و ستجمع مباراة النصف نهائي الأخرى بين فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية و ليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 13 فبراير المقبل. الجدير بالذكر أن كان فريق سلة الزمالك توج ببطولة لأفروليج التى أقيمت فى رواندا، تحت إشراف الـNBA، كما توج ببطولة الدوري.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي أمس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك أمام انبي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي – حازم إمام

خط الوسط: عبد الله جمعة – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – يوسف إبراهيم “أوباما” – مصطفى فتحي

خط الهجوم: محمد أوناجم