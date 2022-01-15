/672498/محافظ-بورسعيد-يتفقد-أعمال-تطوير-شارع-الجمهورية-بحي-الشرق

أجرى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير شارع الجمهورية ، والتى تأتى فى إطار خطة تطوير وتوسعة عدد من المحاور بمحافظة بورسعيد لتيسير الحركة ومنع الازدحام، رافقه خلالها عدد من الأجهزة التنفيذية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل .

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن استمرار أعمال التطوير الجارية بشارع الجمهورية تحت إشراف ” مديرية الطرق ” ببورسعيد، وبالتنسيق مع حي الشرق باعتباره من الطرق الرئيسية الهامة ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجمهورية بحي الشرق

وأوضح أن الأعمال تشمل التوسعة و رفع كفاءة وتجميل و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية على أعلى مستوى وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار و التخطيط و الإرشادات و العلامات المرورية .

ولفت ” محافظ بورسعيد ” أن شارع الجمهورية يشهد أعمال تطوير على أعلى درجة من الكفاءة بما يتماشى مع التطورات التى تشهدها بورسعيد فى مختلف الأحياء، موجها بالتنسيق التام مع كافة الجهات المختصة بأعمال التطوير لسرعة الانتهاء من المشروع فى أقرب وقت.

جدير بالذكر أن شارع الجمهورية يق في نطاق حي الشرق اقدم وارقي أحياء محافظة بورسعيد وهو من أعرق شوارع المدينة أطلق عليه العديد من الأسماء منها على الترتيب شارع النيل، شارع السلطان عثمان، شارع البوستة , لوجود مبني البريد به، شارع فؤاد,نسبه للملك فؤاد الأول، شارع الجمهوريه عقب قيام ثورة يوليو.

وكان شارع الجمهورية يضم العديد من الفنادق الشهيرة بالمدينةمثل(إستيرن إكستچينچ ،فندق اكري،فندق كونتنتال،فندق لابوست )، و مازال الشارع يضم العديد من المباني العريقة والجميلةفي المدينة ومن أهم العمارات الموجودة حالياً عمارة الفوريفو.