/672503/الإعلامية-هالة-سرحان-تسخر-من-الجرعات-التنشيطية-بتجلب-الحبيب-وترد-المطلقة

نشرت الإعلامية هالة سرحان تغريدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات "تويتر"، تسخر فيه من الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، وتابعها العديد من متابعيها بالتعليقات الساخرة.

دوت الخليج يرصد لكم سخرية هالة سرحان من لقاح كورونا

هالة سرحان تسخر من لقاح كورونا

نشرت الإعلامية هالة سرحان تغريدة لها على حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة، أستهانة فيها من الجرعة التنشيطية للقاح فيروس كورنا المستجد، حيث كتبت: "بيقول الجرعة التالتة من اللقاح لتعزيز المناعة، والرابعة لتقوية الشعر والخامسة لنقاء البشرة والسادسة لجلب الحبيب ورد المطلقة.".

وعلق على هذه التغريدة مجموعة من متابعي هالة سرحان على تويتر، منهم من ضحك على هذه المذحة، ومنهم من سخر هو الآخر وقال:"والجرعة دى عند الشيخة حسنية المغربية".

أشهر إصابات كورونا في الفترة الماضية

خلال الأيام القليلة الماضية سمعنا عن عدد لا بأس به من الفنانين والمشهيرأعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وبالأخص كبار السن، من ضمنهم رشوان توفيق، مديح كامل وعبد الرحمان أبو زهرة.

إصابة رشوان توفيق بفيروس كورونا

أصيب الفنان رشوان توفيق بفيروس كورونا، حيث أعلنت الإعلامية هبة رشوان خبر إصابة والدها الفنان القدير رشوان توفيق بكورونا، مشيرة إلى أنه أصيب عندما كان برفقة الفنانة مديحة حمدى فى ندوة يوم الخميس الماضي.

وتابعت هبة رشوان كشف الحالة الصحية لوالدها رشوان توفيق، وقالت أنه شعر ببعض الأعراض وارتفعت حرارته الأربعاء، الماضي، مشيرة إلى أن الفنان القدير أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد شفاءه منها منذ 5 أشهر.

مديحة حمدي لديها كورونا

وعلى جانب أخر أصيبت الفنانة مديحة حمدي بفيروس كورونا الأيام الماضية، وذلك عقب تواجدها في ندوة كان متواجد بها أيضًا الفنان رشوان توفيق منذ أسبوع.

وقالت الفنانة مديحة حمدي لـ دوت الخليج، أنها أجرت مسحة الفيروس وظهرت بأنها إيجابية وأنها تشعر بتعب شديد.

إصابة عبد الرحمان أبو زهرة بكورونا وتعافيه

وأُعلنت فى الايام الماضية، إصابة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، بعد حصولوا على ثلاث جرعات من لقاح كورونا، والتزامه بمعاير الوقاية والإجراءات الاحترازية التى فرضتها وزارة الصحة المصرية.

ولكنه تعافى وخرج من المستشفى بالأمس بعد تعافيه من الفيروس، من خلال ألتزامه بنظام العالج الخاص به.

مصابي كورونا من شباب المشاهير

حيث أعلن عدد من المشاهير إصابتهم بكورونا في الفترة الماضي، من بينهم محمد الكيلاني الذي أعلن عن شفاءه بالأمس من فيروس كورونا وياسمين رئيس.