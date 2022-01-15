/672507/محافظ-بورسعيد-يوجه-بسرعة-الانتهاء-من-إنشاء-مول-الملابس-المستعملة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، أن مول الملابس المستعملة الجديد ، سيكون منطقة جذب سياحي ومزار لزوار المدينة وأبنائها بما يضمه من وسائل ترفيه، وتوفير الراحة للزائرين، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واضاف ان مول الملابس المستعملة الجديد يشمل كافيهات، و سيارات كهربائية لنقل الزوار وكبار السن بين المناطق الممتدة على طول المول لخدمة الزوار و مصاعد أخرى لخدمة المترددين لسهولة التنقل داخل المول.

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء مول الملابس المستعملة

وتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير ومعدلات العمل الجارية في إنشاء المول التجاري لتجارة الملابس المستعملة والجاهزة والأقمشة وتجهيزات المنازل وغيرها من الأنشطة المتعددة بحي العرب.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد لتفقد ٱخر تطورات العمل بالمول رافقه خلالها مسئولي حي العرب ، والمسؤولين عن تنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ، خلال تفقده الأعمال الإنشائية بالإسراع في معدلات التنفيذ، لسرعة تشغيل المول في أقرب وقت، مؤكدا أن العمل وصل لمراحل متقدمة، لافتا أن المول، سيقام على مساحة 16 ألف م بجوار بازار بورسعيد، الجديد، وسوق الأسماك الجديد، ولن يسمح بعدها بأي نشاط لتجارة الملابس المستعملة خارج المول لإحداث الرواج المطلوب لعدد 514 محلاً سيضمها المول.

جدير بالذكر أن الملابس المستعملة او كما يطلق عليها ببورسعيد "البالة"، كانت تباع احد مناطق حي العرب ببورسعيد، حيث تجمع عدد من المحال التجارية المتخصصة في بيعها، وسيتم نقل اصحاب المحلات تلك الي النول الجديد، تعويضا لهم عن غلق محالهم وسيتم استغلال الارض في مشروع اخر.