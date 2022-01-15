/672508/خالد-عبد-الغفار-بعض-بروتوكولات-علاج-كورونا-ليس-لها-أساس-علمي

دوت الخليج

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن هناك زيادة كبيرة في أعداد الاصابة بالفيروس في كل دول العالم ، مشيرا إلى أن مصر ضمن البلاد التي تشهد هذه الزيادة، مؤكدا أن هذا الامر ليس المقياس الذي يتم على أساسه قياس الوضع الوبائي من خلاله، وأن متحور أوميكرون ينتشر 4 أو 5 أضعاف المتحورات الأخرى. وقال عبد الغفار إنه من المتوقع خلال 3 أسابيع أن يكون متحور كورونا هو السائد في أوروبا والعالم، مشددا على أن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات بمتحور أوميكرون وهي الإصابة الغالبة في مصر، وهو أمر طبيعي لأنه مع مرور الوقت سيتم استبدال دلتا بأوميكرون، موضحا ان الدراسات التي نشرت حتى الآن تقول إن إصابات أوميكرون أقل حدة.

أعراض أوميكرون

كما أوضح ان الأعراض الأكثر شيوعا بالنسبة لأوميكرون هي الرشح والصداع وألم عند البلع وجفاف في الحلق، وهناك تشابه بينها وبين الأنفلونزا، أما الأعراض الأقل شيوعا هي الكحة وبعض آلام في الصدر وارتفاع درجات الحرارة، وما نريد أن نفرق بينه هو العلاقة بين كورونا وأنفلونزا، وهناك تشابه كبير بين أعراضهما.

بروتوكولات متشابهة لعلاج أوميكرون

وأكد القائم بأعمال وزير الصحة أن نفس البروتوكول المتبع في علاج متحورات كورونا السابقة هو ما يتم استخدامها في علاج أوميكرون، خاصة وأنها تعالج أعراض فقط، ، موضحا أن ما نراه في مصر ببعض الأوقات أن هناك عشوائية في العلاج، ولا يمكن أن نقول هذا الأمر له أساس علمي، موضحا أن الأبحاث العلمية أثبتت أن التطعيم يساعد في التغلب على الأعراض وليس العدوى، وغير المطعمين أكثر احتمالا أن تتدهور حالتهم أو تحتاج إلى دخول المستشفى وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر وفرت ما يقرب من 129 مليون جرعة من كل الأنواع، ووصلنا اليوم جرعة أولى 36 مليون والثانية 24 مليون والتنشيطية نصف مليون، ولدينا اكثر من ذلك بكثير".