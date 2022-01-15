القومى للحوكمة: تعاون مع السفارة الدانماركية بالقاهرة لتنفيذ برامج تدريبية

جدة - نرمين السيد - أكد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التنسيق مع السفارة الدانماركية بالقاهرة؛ لتنفيذ عدة برامج تدريبية مقدمة من مركز زمالة دانيدا، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة خلال شهر مارس الماضى.





وأكدت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة - فى تصريح - أهمية التدريب وتطوير قدرات الموظفين بهدف إعدادهم لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وكذلك تنمية مهاراتهم لمواجهة الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى أن التدريب يساهم فى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل.

وأوضحت شريف، أن البرامج التدريبية التى يشرع المعهد فى تنفيذها بالتعاون مع السفارة الدانماركية بالقاهرة تأتى فى ضوء رؤية مصر 2030 وما تمثله من محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة فى مصر والإصلاحات فى شتى المجالات، وكذلك التعاون المشترك مع الدانمارك ممثلة فى سفارتها بالقاهرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم فى مارس 2021 لتحقيق الريادة والإبداع فى بناء وتطوير القدرات البشرية من خلال عقد تدريبات فى بعض المجالات والتى منها دعم الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة والانتقال الأخضر خاصة لما للدانمارك من ريادة وميزات نسبية فى هذا المجال.

وأشارت شريف إلى أنه فى ضوء الخطة التدريبية المقدمة من مركز زمالة دانيدا، من المتوقع خلال الربع الأول من عام 2022 أن يتم تنفيذ برنامجين تدريبيين؛ هما إدارة التغيير التنظيمى، والتنبيه والرؤى السلوكية، حيث يهدف الأول إلى تمكين المشاركين من تعلم أحدث الاتجاهات والأدوات من أجل تسهيل التغيير الحقيقى فى المجتمع ومع أنفسهم، فضلا عن إحداث فرق حقيقى فى تسهيل التغييرات الإيجابية وتأثيرها على كل المستويات.

ويتكون البرنامج الثانى من مزيج من المحاضرات والمناقشات المفتوحة لنقل نظريات وأفكار العلوم السلوكية التطبيقية الرائدة والرؤى السلوكية والأساليب والأطر المأخوذة من العلوم السلوكية.

وشهد عام 2021 تنفيذ عدة برامج تدريبية فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد والسفارة، وتمثلت موضوعات التدريب فى ريادة الأعمال والابتكار وسلاسل القيمة، وشراكة القطاعين العام والخاص، والتواصل بشأن المخاطر، وإدارة المشاريع المستجيبة، وتعزيز حوار السياسات - حكم الحكومات والمنظمات ذات المصلحة والمجتمع المدنى، و التنبيه والرؤى السلوكية.