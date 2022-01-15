جامعة الملك سلمان الدولية بالطور.. قصة نجاح (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتميز موقع الجامعة بفرع الطور بموقعه الجغرافى الفريد، وامتلاكه للمقومات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والمعيشية، بما يجعله بيئة تعليمية مُتميزة. وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن إنشاء فرع الطور بجامعة الملك سلمان الدولية يأتى استجابة لرؤية القيادة السياسية بتنمية شبه جزيرة سيناء، وحماية الأمن القومى المصرى، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية التى يستفيد منها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية فرع الجامعة بالطور؛ لكونه يضم كليات وبرامج متميزة فى القطاع الصحى والهندسى والتكنولوجى، ويعتمد على كل وسائل التعليم الذكى والتكنولوجيا الحديثة.

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