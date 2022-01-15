صحة الشرقية: علاج 1985 مواطنا بقرية الصالحية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - أطلقت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية بقرية (الصالحية القديمة) لعلاج محدودى الدخل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1985 مواطنا من أهالى القرية على مدى يومين، وصرف العلاج اللازم لهم.





وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة فى بيان اليوم، إن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والاخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية، مزودة بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل. وأشار إلى أنه تم تحويل 5 حالات إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم، لافتا إلى أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وبالمبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية أورام الثدى.

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