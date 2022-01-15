أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر، وذلك حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.
واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لتلقى أى بلاغات مع الدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين، فيما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.
جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء الفيضة الكبيرة"، وتستمر 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية، وهى نوة شديدة الأمطار.
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