أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة، مما أدى لتراكم المياه بالشوارع والميادين وأثر على حركة سير المشاه والسيارات مع تواصل حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات بميناء الاسكندرية بشكل طبيعى ومنتظم.





ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، إداراتى الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقى أى إشارات استغاثة من السفن والبواخر، وذلك حفاظا على الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.

واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحى كافة الاستعدادات، حيث تم إعلان حالة الطوارئ لتلقى أى بلاغات مع الدفع بسيارات تصريف المياه وكسحها وتطهير "الشنايش" لتسهيل حركة المواطنين، فيما عززت مديرية الأمن من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا لنوة "أنواء الفيضة الكبيرة"، وتستمر 6 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية، وهى نوة شديدة الأمطار.