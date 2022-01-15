التضامن تعلن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022

جدة - نرمين السيد - صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجارى، حيث يتم غلق باب التقدم عقب ذلك التاريخ.





وأكدت القباج، أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم اعتبارا من 20 ديسمبر الماضى وحتى 20 يناير الجارى بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج، أنه عقب غلق باب التقدم يتم دراسة وبحث المرشحين تمهيدًا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن الاجتماعى واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية .

وتضمنت الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية والأسرة البديلة والأم من ذوى الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادى، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهى من الفئات التى تم استحداثها فى مسابقة هذا العام.

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصى 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالى أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا وغير القابل للتعلم.

وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمى النسب"، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعى ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذى أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمى مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة على مؤهل علمى مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

الجدير بالذكر أن الشروط الخاصة باختيار المكرمين جاءت وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعى على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة ممثلى وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وممثلى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية الأسرة.

حيث اتسعت لعدد من المعايير التى تنطوى على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها‬ باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التى لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كافة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى الجيد وحمايتهم من المشكلات التى يتعرضون لها فى المؤسسات.