محافظ الشرقية يشيد بالمبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات

جدة - نرمين السيد - أشاد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال تطوير العمران فى المدن القديمة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتوازى مع المبادرات الرئاسية الأخرى لتطوير الريف المصرى، والمدن العمرانية الجديدة، وحياة كريمة لتطوير القرى الأكثر احتياجا ليشعر المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الحكومة على أرض الواقع.







جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم، مشروع التطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى والجارى تنفيذه بقرية كفر الحمام بمركز الزقازيق لإقامة مشروع إسكان متوسط. واستمع المحافظ حسب بيان، لشرح تفصيلى حول المشروع المقام على مساحة 83 فدانا يشمل إنشاء 75 عمارة إسكان اجتماعى (أرضى + 9 طوابق متكررة) ومجمع خدمات ويضم الطابق 8 وحدات بإجمالى 6 آلاف وحدة سكنية ومزودة بطرق وجراجات، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات الأساسية لعدد 30 ألف نسمة من قاطنى الوحدات السكنية الجديدة تشمل مدارس ومخابز ومساجد وكنائس وحضانات ومحال تجارية ومحطة رفع صرف صحى وموزع كهرباء. وكلف المحافظ المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ بالتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، بإعداد دراسة لبحث إمكانية إقامة حائط ساند على ترعة بحر مشتول بالبرين الأيمن والأيسر لتوسعة الطريق المؤدى لمشروع إسكان كفر الحمام وفتح محور مرورى جديد لخدمة أهالى المنطقة.

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