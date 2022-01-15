الزراعة تصدر العدد الثانى من دليل خدمات الوزارة

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد الثانى من سلسلة دليل الخدمات التى تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربى والمواطن.





يستعرض العدد من خلال فيديو وإنفوجراف، الخدمات التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعى، والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات، والمستندات المطلوبة، وكذلك الرسوم المقررة.

ويأتى هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التى تقدمها وزارة الزراعة.

ووفقا للانفوجراف، تتنوع الخدمات التى تقدمها الإدارة المركزية للبساتين، حيث يأتى على رأسها: استخراج تراخيص لإنتاج شتلات الخضر من خلال الصوبة، أو المشتل المكشوف، واستخراج تراخيص صوبة لإنتاج محاصيل الخضر، واستخراج ترخيص مشتل لإنتاج شتلات الفراولة، إضافة إلى إنشاء أو تجديد أو إحلال حديقة فاكهة، كما أوضح الإنفوجراف سبل التقدم بشكاوى تضرر المحاصيل من الإصابات والآفات أو التقاوى، لاتخاذ الإجراءات السريعة والعاجلة لعلاجها.

وأشار الإنفوجراف إلى كافة الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على أى من هذه الخدمات، والتى تتم من خلال أقسام البساتين بمديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، وكذلك الرسوم المقررة لكل خدمة من هذه الخدمات.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر ثلاثة إصدارات متنوعة "الزراعة فى أسبوع"، والذى يلقى الضوء على أنشطة وزارة الزراعة وهيئاتها الجمعة من كل أسبوع، و"الزراعة فى كل مصر"، والذى يلقى الضوء على أنشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل أسبوع، وإصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، السبت، وذلك فى إطار الخدمات الإعلامية التى يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.