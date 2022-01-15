الأوقاف: عدد زائرى الموقع الإلكترونى يتخطى الـ 30 مليونا

جدة - نرمين السيد - قال مدير عام المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف، الدكتور محمد أبو ستيت، إن عدد زائرى موقع وزارة الأوقاف المصرية (أوقاف أونلاين) تجاوز 30 مليون زائر، فى حين تجاوزت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعى مليونًا و200 ألف متابع.





وأضاف أبو ستيت فى بيان اليوم، أن زيادة عدد زائرى موقع وزارة الأوقاف المصرية (أوقاف أونلاين) يؤكد اهتمام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالفضاء الدعوى الإلكترونى وجعله هدفا استراتيجيا للوزارة فى المرحلة الراهنة والمستقبل لمواجهة صفحات الجماعات المتطرفة والعمل على نشر صحيح الإسلام والفكر الوسطى المستنير، وسحب البساط من مواقع الجماعات المتطرفة والمتشددة ومواجهة الكتائب الإلكترونية بالحجة والبرهان. وأوضح أن الوزارة انطلقت فى فضاء الـ"سوشيال ميديا" من خلال استحداث عدد من الوسائل والتقنيات الإلكترونية على بوابة الأوقاف الالكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، وقنوات اليوتيوب، بلغت حتى تاريخه (31) موقعًا وصفحة وقناة وتطبيقًا. وأشار أبو ستيت إلى أن الوزارة كما تهتم بالتوسع فى النشر الإلكترونى فإنها تعنى عناية بالغة بضبط هذا الفضاء الإلكترونى، حيث تعقد وزارة الأوقاف فى الفترة من 20 حتى 22 يناير الجارى، دورة: "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا" للعاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية بمعسكر أبى بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية؛ وتهدف الدورة إلى بيان أخلاقيات وآداب التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى فى ظل تحديات العصر.

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