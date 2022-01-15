المجلس القومي للمرأة يطلق برنامج تدريبي للدعاه والقيادات الدينية ضمن الأعمال التحضيرية...

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده فى اطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، حيث يبدأ المجلس اليوم فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية والتى تتضمن برنامج تدريبى لإعداد الدعاة والقيادات الدينية ويستهدف اكثر من 3600 قياده دينية (مسلم-مسيحي) في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة ، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية .

وأكدت الأستاذة ايزيس محمود المديرة العامة للادارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموى ، والحقوق الإنجابية من منظور طبى وديني، والامومة الامنه من منظور طبى وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة ، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية ، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من ١٥ يناير وحتى ١٥ فبراير .