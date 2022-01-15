/672458/النائب-زكريا-حسان-يطالب-بإدراج-بعض-المدارس-بأخميم-ضمن-حياة-كريمة-بسوهاج

تقدم النائب زكريا حسان، عضو مجلس النواب بسوهاج، بطلب للواء طارق الفقي، محافظ سوهاج بإدراج بعض المشروعات الهامة لمركز ومدينة أخميم شرق سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال النائب زكريا حسن فى خطابة المرسل لمحافظ سوهاج، أنه جاري اعداد بيان بالمشروعات المقترح تنفيذها بمبادرة حياة كريمة بمركز أخميم وعلية نرجو إضافة المشروعات التالية:

_ إنشاء جناح بمدرسة أبار الملك الجديدة.

_ إنشاء مدرسة على ارض بها مستندات تبرع من مواطن بقرية ابار الملك لدى هيئة الابنية التعليمية.

_ انشاء مدرسة صناعية بقرية الديابات.

_ انشاء مدرسة على الموقع المقترح سابقا بقرية السلاموني.

_ انشاء مجمع مدارس بقرية الديابات على الاراضي المقترحة والسابق معاينتها.

حياة كريمة في سوهاج

على جانب اخر وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية في مركزي طهطا وسوهاج، في اجتماع بخصوص دخول المركزين في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة » ببحث الاحتياجات لكل قرية في كافة القطاعات، والعمل على توفير قطع الارض اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات الاستفادة من الخبرات التي أُكتسب من تنفيذ المرحلة الاولى ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأكد محافظ سوهاج، على أهمية دور كل من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في عملية التواصل مع كافة المواطنين وتحديد متطلباتهم في القرى، وما يلزم كل قرية من مشروعات.

وأضاف محافظ سوهاج أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» ستدخل كافة المجالس القروية بنطاق المحافظة خلال المرحلة القادمة وتقوم بتنفيذ ما يلزم الاهالي من مشروعات خدمية تعمل على تحسين معيشتهم والارتقاء بها.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

يذكر ان " الفقي " بوضع قواعد وشروط موحدة للتعامل مع جميع المخالفات؛ واتباع تلك الشروط وتطبيقها بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء التابعة، على أن يتم إخطار أصحاب المشروعات بأن آخر موعد للتقديم للحصول على التراخيص الازمة بداية شهر أبريل القادم، مؤكدا على أهمية إقامة ندوات توعية بالتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات بسوهاج، والوحدات المحلية والغرفة التجارية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للقانون .

وانتهى الاجتماع إلى عدة توصيات من أهمها قيام الوحدات المحلية بالتنسيق اللازم للإعلان عن مدة انتهاء الفترة المحددة للتقدم لتوفيق الأوضاع، واستغلال الشاشات الإعلانية بالمحافظة، والإذاعات المحلية لعمل التوعية اللازمة .