/672217/الجندي-المجهول--قيادة-وطنية-تتسلح-بكتيبة-جماعية-لقيادة-مواكب-نجاح-الدولة-في-منتدى-الشباب

تحقق الدولة المصرية حالة متواصلة من الإبهار على مدار السنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي يشير بما لايدع مجالا للشك إلى وجود "كادر وطني" ظهرت جهوده في "منتدى شباب العالم"، عبر ترجمة صحيحة لتوجيهات الرئيس من خلف الكواليس، وبذل الغالي والنفيس من أجل الظهور المشرف للدولة المصرية في كافة المحافل التي تشترك بها أمام العالم.

يرصد دوت الخليج، حالة النجاح التي يشار إليها في المنتدى الشبابي العالمي، والذي يقف خلف الوصول إلى معادلته المتفردة "جندي مجهول"، له سمات تميز أحد أبرز رجال الدولة المصرية الذي يعمل بعيدا عن أضواء وصخب الرأي العام، وهو مايضيف إلى معادلة النجاح والتفرد الخاص به الكثير من القيم الوطنية الرائدة، حيث حالة متكاملة من إنكار الذات الممزوج بقدرة بارعة على النجاح وتنظيم الصفوف وقيادة الجموع.

الأهداف الكبرى، يقف ورائها قامات كبرى، وبالنظر إلى التوصيات التي صدرت منذ أيام عن منتدى شباب العالم، سواء الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا، أو الدعوة لمنظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، ومساعدة الدول الفقيرة، ونشر التعريف بالموارد المائية، إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، فإن خلف هذا الجهد والخطاب الرصين يقف قامه وطنية شامخة.

إنكار الذات

اعتادت الدولة المصرية على أن يكون هناك رجال من طراز رفيع يعملون طوال الوقت فيما يشبه "خلايا النحل"، من أجل النهوض بأحوال ومقدرات الدولة المصرية، ومنذ بزوغ فجر 30 يونيو، وبات هناك أحد أكثر القامات الوطنية الفاعلة في المشهد الوطني المؤثر في مقاليد عمل الدولة المصرية.

تتحلى تلك القيادة الوطنية بحالة من الدأب والإصرار على تنفيذ المهام بأكفأ الصور التي تنال رضا الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن منظومة وطنية عاملة لصالح البلاد والعباد في المقام الأول وبمنتهى التجرد التام، ويتضح هذا الأثر الهائل للشخصية الوطنية العاملة في الخفاء، بمقارنة جهود مصر وظهورها في أي من الملفات مع أي من الدول الأخرى التي تقف ضئيلة أمام حجم الجهود المصرية وبراعة رجالها.

الجندي المجهول

صفات التجرد التي يتحلى بها القامة الوطنية التي نحن بصدد الحديث عنها، والتي من غير المعلوم إلى حد كبير ماهيتها وطبيعتها، تقود في النهاية لأي من الأسماء العديدة التي تشكل القلب الصلب للعمل الوطني الدؤوب الذي يسير في كافة أرجاء الدولة المصرية منذ سنوات عديدة وحتى الآن ببراعة واقتدار شديدين.

لا نعرف ولا أحد يعرف على وجه الخصوص الإسم الذي يمكن الإشارة إليه بوضوح في حالة "القائد المجهول"، أو الجندي المتفاني من خلف الكواليس، ولكن أثره واضح كأثر الشمس في وضح النهار، وهو مايتبدى في العديد من المواقف والمؤتمرات والقرارات ومرات الظهور التي تكون للدولة المصرية وقياداتها تحت لواء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منظومة متكاملة

النجاحات المبهرة التي حققتها القيادة الوطنية المتجردة، لم تكن لتحدث هذا الصدى العالمي من النجاح المبهر أمام العالم، لولا حالة من “الاصطفاف” وتضافر الجهود النوعية التي خرجت لنا بهذا المنجز والمحفل الشبابي العالمي الرائد.

روح التعاون والبذل الجماعي والعطاء الذي يساهم فيه أكثر من كادر وقامة وطنية تعمل بتناغم مع “القائد المخلص”، سببت حالة من النجاح الذي لمسه كافة الحضور للمنتدى الشبابي العالمي، وهو ماينبئ بمزيد من النجاحات الكبرى للدولة المصرية التي باتت تعرف جيدا قيمة “روح الفريق”

أدوار تاريخية

بالنظر إلى مخرجات منتدى شباب العالم، فإنه يمكن للدولة المصرية أن تباهي باقي دول العالم بالمستوى الاحترافي الذي ظهر عليه المنتدى، وقبلها العشرات بل والمئات من الفعاليات السياسية والشبابية والرياضية والقومية العربية والمناخية العالمية والفنية الإقليمية، والتي خرجت جميعها بحالة من النجاح والاستطاعة الباهرة التي يقف وراءها من لايحبذ الأضواء ولاتغريه مغريات الإشادة والاحتفاء.

وفي ظل وجود الكادر الوطني العامل بدأب في كواليس المشهد العام بالبلاد يمكن الاطمئنان إلى عبور سريع وسلس نحو الجمهورية الجديدة، التي تقوم على حالة من التجرد الوطني والإخلاص والدأب الخالص لصالح تغليب الشأن العام على الخاص، دون أية رغبة في حيازة شهرة أو مكسب وقتي وإنما تحقيق المجد للوطن والمواطن.