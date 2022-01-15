/672501/الطيبى-يفاجئ-الحملة-الميكانيكية-ومجمع-مواقف-قوص-لمتابعة-سير-العمل

فاجئ المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا، مقر الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحملة ومستوى النظافة، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالمرور الدورى علي المؤسسات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانوينة مع المخالفين ، رافقه شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص .

الطيبى يفاجئ الحملة الميكانيكية ومجمع مواقف قوص لمتابعة سير العمل أكد السكرتير العام، على أهمية توظيف المعدات وتعظيم الاستفادة منها ، كما استمع إلى شرح حول أعداد المركبات وأنواعها وأعمال الصيانة التي تتم بصفة دورية للمعدات والموقف الحالي لها، مطالبًا مسئولي الحملة بضرورة عمل حصر لكافة المعدات وتوضيح ما يحتاج منها إلى الصيانة، نظرا لاهمية الصيانة الدورية في الحفاظ على المعدات وضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة، فضلا عن الاهتمام بالنظافة العامة للحملة وعمل مظلات معدنية مخصصة لانتظار السيارات والمعدات خلال فترة الصيانة للحفاظ عليها من شمس الصيف وأمطار الشتاء بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لكل المعدات والحفاظ على المال العام. وتابع " الطيبى " جولته بتفقد مجمع مواقف مدينة قوص، لمتابعة انتظام حركة السيارات وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة ، والتأكيد على المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على السائقين بضرورة الإلتزام بتعليمات مسئولى الموقف ووضع الملصق الخاص بخط سير السيارة وتعريفة الاجرة على الزجاج الأمامى للسيارة ، وشدد على ضرورة الإهتمام بالنظافة العامة لمناطق انتظار السيارات داخل الموقف، وتنظيم وقوف السيارات بما يضمن سهولة دخول وخروج السيارات دون حدوث تكدس.

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