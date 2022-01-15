/672509/محافظ-بورسعيد-يتفقد-أعمال-إنشاء-جراج-متعدد-الطوابق-بحى-العرب

أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة مستجدات أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف محافظ بورسعيد أن انشاء الجراج جاء لخدمة الزائرين المترددين على المنطقة و لمنع التكدس والازدحام، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لافتتاحه قريباً.

و أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب أصبحت تشهدا تطورا غير مسبوقة، من خلال إقامة الأسواق الحضارية المقامة على أحدث طراز كأسواق الأسماك وبازار بورسعيد الجديد، بالإضافة إلى إنشاء أحدث مول تجاري للملابس المستعملة والجاري الانتهاء منه قريبا، فضلا على إعادة تنميط المنطقة بالكامل ورفع كفاءة الطرق والميادين الرئيسية، مشيرا إلى أن منطقة مجمع الأسواق بحى العرب تشهد جذب سياحي غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها من المحافظات المجاورة.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بحى العرب

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الموسعة اليوم لمتابعة سير العمل فى عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بأحياء بورسعيد.

ويعد مشروع مول الفرما ببورسعيد (الجراج متعدد الطوابق سابقا) أحد أهم المشروعات الحضارية الواعدة فى المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ويقام علي مساحة 15368 م2، ويتكون من دور أرضي وأول جراج بطاقة استيعابية 100 سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور 2600م٢ ويضم 150 محلا متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، إضافة إلي دور خامس يضم عددا من المطاعم والكافيهات، إضافة إلي مطاعم المأكولات السريعة ومناطق مفتوحة وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم فى دعم وتنشيط القطاع السياحي.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إنشاء جراج متعدد الطوابق بحى العرب

ويتميز المول بموقعة المتميز بقلب المدينة ويوجد بأهم شارعين بالمحافظة، وهو شارع مصطفي كامل، حيث يوجد حديقة الفرما وقبة هيئة قناة السويس وميناء غرب بورسعيد وشارع محمد علي أحد أهم المحاور المرورية الرئيسية بالمحافظة التي شهد أعمال تطوير بشكل جمالي وحضاري.