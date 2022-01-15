/672510/قرار-عاجل-من-جامعة-الأزهر-بشأن-الطلاب-المصابين-في-واقعة-تسرب-الغاز-بفرع-أسيوط

دوت الخليج

ووجه رئيس جامعة الأزهر، في بيان له، السبت، بعقد لجان امتحانات خاصة للطلاب بالمستشفى لحين تعافيهم بشكل تام وذلك حرصاً على مستقبلهم ومراعاة لظروفهم الصحية، وذلك بعد الاطمئنان على الحالة الصحية لهم، بعد تحويلهم أمس للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بحي الوليدية بأسيوط، سائلاً المولى عز وجل لهم عاجل الشفاء والصحة.

قرار عاجل من جامعة الأزهر بشأن الطلاب المصابين في واقعة تسرب الغاز بفرع أسيوط

كان الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، نعى الطالب أحمد محمود معروف، المقيد بكلية الزراعة فصول الهندسة الزراعية بالفرقة الثانية من محافظة المنصورة، الذي وافته المنية إثر اختناقه لاستنشاق الغاز بسكنه الخارجي.

وأوضح عبدالمالك في بيان له، أمس الجمعة، أنه وجه بإنهاء كافة إجراءات تصريح الدفن وتجهيز سيارة لنقله إلى مسقط رأسه.

وأشار إلى أنه توجه إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، للاطمئنان على الحالة الصحية لخمسة طلاب بجامعة الأزهر بأسيوط، وتم تحويلهم للمستشفي نتيجة استنشاقهم الغاز بسكنهم الخارجي بحي الوليدية.

إصابة 5 طلاب بحالات تسمم

ولفت إلى ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم، وتحدث مع الدكتور محمد عثمان نائب مستشفى الإيمان العام بأسيوط، والطبيب المعالج للطلاب، واطمأن على استقرار الحالة الصحية لهم، وتأكد من أنه ليس هناك أى مضاعفات.

وأكد أن الجامعة ستظل على تواصل مستمر معه حتى تمام شفائهم بإذن الله.

أكاديمية الأزهر العالمية

في سياق اخر قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، هي إحدى أدوات تحقيق حلم السلام العالمي.

وأضاف خلال استقباله سفير ليتوانيا بالقاهرة آرتوراس جايليوناس، ، بمقر المشيخة، أن الأكاديمية تستقبل أئمة المسلمين من حول العالم وتستضيفهم على نفقة الأزهر، وتأهيلهم من خلال برنامج معد خصيصا ليناسب كل مجتمع على مدار شهرين متواصلين.

وأشار إلى أنه يتم تدريب الأئمة بالأكاديمية على معالجة المشكلات الحديثة المتعلقة بتفنيد الفكر المتطرف، والموقف الإسلامي من المرأة، وتعايش المسلمين مع غيرهم، ونحرص على أن ينزل الأئمة إلى الشارع المصري ليروا بعينهم ما يدور في الشارع المصري من تعايش بين المسلمين والمسيحين، ليعود هؤلاء الأئمة بفكر وسطي مستنير ومُحَصَّن لينشروا ما تعلموه ليس فقط بين أبناء المسلمين وإنما بين كل أفراد مجتمعاتهم من خلال تعاملهم اليومي.

الطيب: أكاديمية تدريب الأئمة إحدى أدوات الأزهر لتحقيق حلم السلام العالمي

من جانبه، أعرب سفير ليتوانيا لدى القاهرة، عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود لنشر السلام العالمي.

وأعرب عن تطلعه لأن يرسل الأزهر أئمته للمجتمع الليتواني وأن تستفيد ليتوانيا من برامج أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة، مؤكدا أن الأديان أبقت على تماسك المجتمع الليتواني على مدار عدة قرون، وأن المسلمين والمسيحيين يعيشون في سلام ووئام في ليتوانيا.

هذا وأعلنت جامعة الأزهر، تسكين طالبات الحالات الخاصة ( وفاة والد بنفس العام الدراسى / مرض مزمن ) والمتقدمات بالأوراق والمستندات الدالة على ذلك واللاتى سبق لهن التقدم على موقع التنسيق الإلكترونى للقبول بالمدن الجامعية.

وينشر "دوت الخليج" نتيجة قبول الحالات الخاصة بالمدن الجامعية، عبر الرابط التالي:

http://www.azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult

قبول الحالات الخاصة للتسكين بالمدن الجامعية بالأزهر بالقاهرة

وأهابت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بطالبات الحالات الخاصة ( وفاة والد بنفس العام الدراسى/ مرض مزمن ) والمتقدمات على الموقع الإلكتروني للقبول بالمدن الجامعية بالقاهرة (حالة خاصة) ولم تظهر أسمائهم من خلال رابط موقع الاستعلام، بسرعة التقدم للإدارة العامة للمدن الجامعية للطالبات بمبنى ج بالمدينه الجامعية للطالبات بالقاهرة بالأوراق والمستندات الدالة على الحاله الخاصة لفحص الأوراق ومدى انطباق الشروط على الحاله الخاصة للقبول بالمدن الجامعية، حتى يتسنى استكمال إجراءات القبول والتسكين وذلك خلال فترة الجدول المعلن للتسكين.