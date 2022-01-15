/672511/وزير-التموين--قريبا-الاعلان-عن-تأسيس-شركة-متخصصة-لتوفير-الذهب-للورش

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم قريبا الاعلان عن شركة تعمل على توفير المعدن الثمين للورش وضمان عملية البيع ورفع كفاءة التصميمات وتطويرها وكذلك دعم الورش الصغيرة ومساعدتها على عمليات التسويق وذلك لضمان رفع جودة المنتجات في تلك الصناعة الهامة.

دوت الخليج

وكشف وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم بالوزارة، عن تعاون الوزارة مع الشعبة العامة للمصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية لإقامة معرض "نبيو 2022" للذهب والموجوهرات خلال الفترة من 19 الى 21 فبراير المقبل بمشاركة من 25 الى 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة الذهب بالاضافة الى مشاركة كبار المصممين المحليين والعالميين.

تطوير صناعة الذهب في مصر

وأضاف المصيلحي، أن المعرض يعد بداية حقيقية للاعلان عن مرحلة جديدة لصناعة المجوهرات والحلي والفضة في مصر، لاسترداد ريادتها ومكانتها الاقليمية والدولية على خريطة صناعة الذهب والمجوهرات، لافتا الى انه بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيتم العمل على استقدام بعثة مشتريين دوليين من المهتمين بصناعة الذهب وذلك للترويج للمنتجات المصرية ودعم صادرات الذهب. كما أوضح أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر لمناقشة الاتجاهات الحديثة لتصميمات المجوهرات،وتاريخ الدمغات، كما سيتم مناقشة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعة ،كما سيتم خلال المعرض تكريم اقدم الصناع والتجار في مجال المجوهرات. وأكد المصيلحي أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ستقوم الاسبوع المقبل بمراجعة الإطار القانوني لمشروع قانون خاصة بالصناعة وذلك قبل عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء وذلك في إطار استراتيجيتها لدعم صناعة الذهب في مصر، موضحا انه فيما يتعلق بعملية دمغ المشغولات الذهبية بالليزر فإن المراحل التجريبية للمشروع بدات بالعل وأنه سيتم البدء الفعلي فور تجهيز مركز استضافة قوي يشمل كافة البيانات الخاصة بالمشغولات في مصر بقدرات فنية وخوادم قادرة على استيعاب كافة المشغولات.

مدينة الذهب في العاصمة الادارية

وحول مدينة الذهب بالعاصمة الادارية، قال المصيلحي إن الاستشاريين القائميين على المدينة يواصلون حاليا بوضع النقاط النهائية للمشروع حسبما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي ليظهر للعالم على أعلى مستوى.