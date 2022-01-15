/672514/تواصل-أعمال-رصف-شارع-أسوان-بنطاق-حى-المناخ-ببورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عن استمرار أعمال رصف شارع أسوان بحي المناخ، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد الموسعة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال الرصف تمتد بدءا من شارع سعد زغلول حتى شارع كسرى، وجارى استكمال الأعمال بإمتداد الشارع وصولا لشارع النصر فى إطار أعمال التوسعة ورفع الكفاءة التى يشهدها الشارع تحت إشراف مديرية الطرق والنقل.

أعمال رصف شارع أسوان بنطاق حى المناخ ببورسعيد

جاء ذلك ضمن جولة محافظ بورسعيد الميدانية، اليوم السبت، لتفقد الموقف التنفيذي فى عدد من المشروعات الجارية بأحياء بورسعيد، رافقه عدد من الأجهزة التنفيذية ومسؤولي المشروعات الجاري تنفيذها

وأكد محافظ بورسعيد على أن الأعمال تشمل إعادة رصف الشارع و توسعته وزيادة الطابع الجمالي ومعدلات الإضاءة، باعتباره من الشوارع الحيوية بنطاق حي المناخ، موجها بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قريبا نظرا لأهمية الشارع الحيوية.

تواصل أعمال رصف شارع أسوان بنطاق حى المناخ ببورسعيد

جدير بالذكر ان حى المناخ يعتبر من أقدم أحياء محافظة بورسعيد ويعمل الغالبية العظمه من أبناء الحى فى حرفة الصيد وإنشاء الحى منذ حفر قناة السويس عام 1800 ويقيم فيه الغالبية العظمى من الطبقات الفقيره والمتوسطه وتتكون النسبه الكبيره من الإسكان من مساكن حكوميه إلى جانب التوسعات العمرانيه حاليا ومستقبلا .

وتعد أبرز معالم حى المناخ ميدان ستالينجراد ، ميدان الحريه شارع الناصر ستالينجراد ، ميدان الوحده شارع الأمين وعادل الشربينى ، ميدان 15 مايو شارع سعد زغلول أمام مساكن النشار ، ميدان الشلال تقاطع شارع سعد زغلول و 23 يوليو أمام النشار ، ميدان الفنار شارع الناصر والأمين ، ميدان 23 ديسمبر شارع سعد زغلول و23ديسمبر ، ميدان الإستاد شارع الأمين و 23 يوليو ، لوحه الزعماء شارع ستالبنجراد و كسرى، و ميدان عاطف السادات شارع عاطف السادات والأمين .