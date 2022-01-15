/672519/محافظ-بورسعيد-يتابع-أعمال-تطوير-ورفع-كفاءة-أرض-النوادي-بحي-الزهور

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، جولاته الميدانية لتفقد سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية و مشروعات الطرق ببورسعيد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واختتم محافظ بورسعيد جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة أرض النوادي، وذلك تماشيًا مع خطة الارتقاء بمختلف المناطق في جميع أحياء بورسعيد، حيث رافقه خلال جولته فوزي الوالي، رئيس حي الزهور .

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة أرض النوادي بحي الزهور

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير المنطقة وتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق ، مشيرا أنه غير مسموح بإلقاء الرتش في أرض النوادي مرة أخرى، موجهًا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع كفاءة المنطقة وإزالة أى مخلفات تشوه الشكل العام بها ، لافتًا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمكان، ومنع عودة هذه الممارسات؛ والتي من شأنها تشوه المظهر الجمالي.

جدير بالذكر أن منطقة أرض النوادى الواقعة في نكاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد تشمل العديد من الأندية لمختلف النقابات والتى تساهم في تحقيق الترابط بين نسيج المجتمع بشكل مستمر.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة أرض النوادي بحي الزهور

وكان قد قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، منذ صباح اليوم بعدد من الحولات التفقدية لمتابعة اعمال انشاء وتكوير ورفع كفاءة عدد من المشروعات داخل المحافظة منها أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق بمنطقة مجمع الأسواق بنطاق حى العرب.

كما تفقد اعمال انشاء مول الملابس المتعملة في حي العرب، واعمال تطوير شارعي الجمهوىية بحي الشرق واسوان في حي المناخ.