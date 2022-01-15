/672526/التضامن-الخميس-المقبل-آخر-موعد-للتقدم-لمسابقة-الأم-المثالية-لعام-2022

كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجاري هو آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 ، حيث يتم غلق باب التقدم الذي فتح اعتباراً من 20 ديسمبر الماضي وعلى مدار شهرا كاملا بجميع مديريات التضامن الاجتماعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

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القباج أكدت أنه عقب غلق باب التقدم سيتم البدء الفوري في دراسة وبحث المرشحين تمهيدًا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن الاجتماعي واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية .

الفئات المرشحة للفوز

وقالت وزيرة التضامن أن الفئات المكرمة لهذا العام ستكون الأم المثالية والأسرة البديلة والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأم الحاصلة علي مشروع للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلي أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة ، فضلًا عن أم متطوعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام.

شروط التقدم للمسابقة

وزارة التضامن حددت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام بأن ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة علي الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء علي ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسي مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصي 5 أبناء وأن يكون جميع الأبناء حاصلين علي مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل علي مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثني الابن المعاق ذهنيا وغير القابل للتعلم. كما تضمنت شروط المسابقة أن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال "كريمي النسب" ، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل علي مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية و اجتماعية سليمة ، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل علي مؤهل علمي مناسب و ألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا وأن تكون حاصلة علي مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما. يذكر أن الشروط الخاصة باختيار المكرمين تأتي وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي علي مستوي محافظات الجمهورية بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها‬ باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوي وتعظيم دور هذه الأسر خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها علي كافة الأيتام والأطفال بلا مأوي بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي يتعرضون لها في المؤسسات .