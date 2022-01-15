/672516/أستون-فيلا-يدعم-تريزيجيه-قبل-مواجهة-غينيا-صور

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم السبت، أمام نظيرة غينيا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات كأس الأمم الإفريقية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ونشر الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا الإنجليزي عبر مواقع التواصل “فيس بوك:”كل التوفيق للاعبنا محمود تريزيجية مع منتخب مصر الليلة في مواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية من مجموعات كأس الأمم الإفريقية”.

تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: عبد الله السعيد، محمد النني، عمرو السولية

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهومة.

تشكيل مصر أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح ، أحمد حجازي، محمود الونش ، أكرم توفيق

خط الوسط: محمد النني ، محمود حسن تريزيجيه ، حمدي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح ، مصطفى محمد ، عمر مرموش