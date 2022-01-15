/672525/تحرك-تشريعي-بشأن-الاعلامي-وائل-الابراشي-إيناس-عبد-الحليم-تطالب-بسرعة-الانتهاء-من-قانون-المسؤولية-الطبية

قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، التعازى لاسرة الراحل وائل الابراشي، وطالبت بسرعة الانتهاء من قانون المسؤولية الطبية المقدم منها، كما طالبت بسرعة الانتهاء من تحقيق النقابة مع الطلبيب المعالج للراحل الابراشي، واعلان النتائج بمنتهي شفافية.

دوت الخليج

تحرك تشريعي بشأن الاعلامي وائل الابراشي

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، النائبة ايناس عبد الحليم أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب، كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.

إيناس عبد الحليم تطالب باعلان نتائج نقابة الاطباء مع الطبيب المعالج

كما طالبت باصدار القانون نظرا لما يحتويه من هيئة تقرير المسؤولية الطبية وهي التى تقرر مسؤولية الطبيب من عدمه وتصدر هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.