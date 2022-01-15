محافظ القليوبية يتفقد نموذج ماكينة شفط المخلفات صديقة للبيئة بشبرا

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جدة - نرمين السيد - أكد المحافظ، أن ذلك يأتى ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضارى، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.
وأشار الهجان فى بيان اليوم، إلى أن المحافظة تعمل جاهدة على النهوض بقطاع النظافة، من خلال توفير المعدات الحديثة التى تسهم فى القضاء على المشكلة وتخفف العبء عن عمال النظافة بالشوارع.
واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى لمواصفات الماكينة، إذ تعد الماكينة ذات مواصفات أوروبية وبها وحدة شفط مدفوعة بشكل مستقل، تقوم بتحويل المركبات الصغيرة - سيارات أو تروسيكلات - إلى مكانس شفط القمامة، ورفع المخلفات الخفيفة والأتربة، خاصة فى الشوارع والمناطق الضيقة، وتعتبر نقلة نوعية كبيرة فى عملية النظافة بالشوارع والميادين والمحاور.
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