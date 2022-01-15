مدبولى يوجه بسرعة إنشاء المحور المقترح فى منطقة القطا بمنشأة القناطر

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور، جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التى يتم تنفيذها حاليا، والتى تمثل نقلة حضارية كبيرة، وهو ما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بالإسراع فى بدء إنشاء المحور المقترح فى منطقة القطا بمنشأة القناطر، التى شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب فى نهر النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

من جانبه، أشار وزير النقل إلى تشكيل لجنة تضم عددا من المهندسين المتخصصين، لاستطلاع موقع المحور الجديد فى منطقة القطا بمنشأة القناطر، والذى يدخل ضمن مخطط الحكومة لإنشاء المحاور على النيل.

كما قدم وزير النقل، خلال الاجتماع، ملخصا حول الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات محاور النيل التى يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، ومشروعات القطار الكهربائى السريع، والمونوريل، وتطوير الطريق الدائرى.

وفيما يتعلق بالموقف الحالى لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية، أوضح الفريق كامل الوزير أنه تم تنفيذ 38 كوبرى قبل عام 2014، وفى عام 2014 بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورا جديدا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، كما أنه جار ومخطط تنفيذ 16 محورا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالى فى عام 2024 إلى 67 محـورا/ كوبرى، منها 31 محورا/كوبرى فى الصعيد و36 محورا / كوبرى فى منطقة الدلتا.

كما أنه فيما يخص محاور الصعيد أيضا، فأشار وزير النقل إلى أنه المخطط أن يتم تنفيذ 5 محاور فى نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، وذلك بين دهشور / الواسطى – الفشن / بنى مزار – المنيا / ملوى – الأقصر / إسنا – إدفو / كلابشة" ليصل إجمالى محاور النيل إلى 72 محورا حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بمحاور النيل فى الدلتا، فأشار الوزير إلى أنه قبل 2014 تم تنفيذ 24 كوبرى، ثم بدأ التخطيط فى عام 2014 لإنشاء 12 محورا جديدا على النيل فى الدلتا، وتم الانتهاء منذ عام 2014 وحتى الآن من تنفيذ 5 محاور وهى: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر، وحلوان، لافتا إلى أنه جار حالياً تنفيذ 4 محاور وهى تلا، وأبو غالب، وسمنود، وشبراخيت، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن هناك عدة محاور مستقبلية لربط التجمعات العمرانية ومراكز المحافظات فى منطقة الدلتا.

وتناول وزير النقل، خلال الاجتماع أيضا، معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مؤكدا أنه يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها وفق الخطط الزمنية المحددة، مشيرا إلى بدء تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع BRT ، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها.

كما تطرق الوزير، إلى منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التى ستغطى أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنها ستسهم، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وفى هذا السياق، أطلع وزير النقل رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ مشروع المونوريل، كما قدم نبذة حول موقف الأعمال المدنية والتى تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمسار وللمحطات بمعدلات تنفيذ عالية، كما يجرى ‏تصنيع المعدات ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما تجرى أعمال التوريدات للمعدات الكهروميكانيكية.