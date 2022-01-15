الأجهزة التنفيذية تنتفض ضد المتعديين على حرم الطرق والشوارع ومحاولات البناء العشوائي...

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس وقسمى الإعلانات والإزالات برئاسة المركز بحملة لرفع وإزالة كافة الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة وأسفرت الحملة عن إزالة ( ١٩) إعلان حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينه..

وفي سياق متصل، قام رئيس الوحدة المحلية بالبلاشون بالتصدى لحالة تعدى على الأرض الزراعية عبارة عن بناء مقابر بعزبة بنى صالح الكبيرة التابعة لقرية بنى صالح على مساحة 20 متر وتمت الإزالة كلياً في المهد و تطبيق القانون على المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بقهبونة حملة لإزاله وفك خشب بداخله طبقة خرسانية حديثة بناحية الوحدة المحلية قهبونة علي مساحة 50 متر و تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحده المحلية ببيشة للعمل بالتصدي لأحد المواطنين أثناء قيامه بالبناء المخالف بقريه كفر عطالله سلامه علي أرض تابعه للإصلاح الزراعي، فقامت الوحده بالإشتراك مع جمعيه الاصلاح الزراعي بكفر الحمام وحمايه الأراضي بالإزالة الكاملة للمخالفات وتطبيق القانون على المخالفين.

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميدانى علي الطرق العامه والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.