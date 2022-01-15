بعد اتهام طبيب الإبراشي بمخالفة "التجارب السريرية".. كيف يُعاقب "الطبيب المخطيء" في قانون "المسؤولية الطبية"

/672530/بعد-اتهام-طبيب-الإبراشي-بمخالفة-التجارب-السريرية-كيف-يعاقب-الطبيب-المخطيء-في-قانون-المسؤولية-الطبية

خلقت قضية اتهام الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بالتسبب في وفاته، ضرورة مُلحة لسرعة إقرار وتطبيق قانون المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء مجلس النواب، والمنظور أمام البرلمان خلال الفترة الحالية، والذي ينظم عملية التقاضي والتحقيق في اتهامات الأخطاء الطبية الموجهة لبعض الأطباء، وذلك تزامنًا مع اتهام طبيب الإبراشي، بمخالفة أخلاقيات المهنة من خلال إجراء تجارب سريرية على المريض دون الحصول على موافقة كتابية منه.. وفي هذا السياق يرصد "دوت الخليج" أهم بنود القانون قبل إقراره.

دوت الخليج

تفاصيل قانون المسؤولية الطبية :

ووفقًا للمادتين 13 و 14 من القانون المذكور، فإنه من المقرر أن تنشأ بوزارة الصحة اللجنة العليا للمسئولية الطبية،على أن تشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتى :

١- رئيس اللجنة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه بحيث لا تقل درجته عن الفئة الممتازة

2- نقيب الأطباء أو من ينيبه.

3- رئيس إحدى الجامعات الحكومية يرشحه وزير التعليم العالى.

٤- عميد كلية طب ويرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

٥- رئيس الطب الشرعي.

ووفقًا للقانون يجوز لـ"الجنة العليا" أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات وتعين اللجنة أمانة فنية لها، كما أنه يمكن تشكيل لجان فرعية في المحافظات الكبيرة أو الأقاليم على أن يمثل بها وكيل وزارة الصحة ، نقيب الأطباء لإحدى النقابات الفرعية، عميد كلية طب إقليمية، ممثل عن الطب الشرعي.

فيما تنص المادة 20 من ذات القانون على تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض ، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى عنه في الحالات الآتية: (١) الوفاة. (٢) عدم الأهلية. (٣) غيابه عن الوعى بأى شكل من الأشكال.

عقوبة الطبيب المخطيء :

كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.

أصل الحكاية :

هذا وعلم موقع "دوت الخليج" من مصادر موثوقة، أن الدكتور شريف عباس، الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة الإعلامي وائل الإبراشي وأستاذ الكبد، هو نفسه الطبيب الذي سبق وعالج الفنان سمير غانم، وزجته الفنانة دلال عبد العزيز، وكانت النتيجة في الحالات الثلاثة التي تولى الطبيب المذكور مهام علاجها هي الوفاة.

وفي مواجهة "عباس" بالأمر، كشف عن أنه استخدم عقار "السوفالدي" في خطة علاج "الإبراشي" وكذلك بالتبعية "سمير غانم" و"دلال عبدالعزيز"، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان، كانت قد منحته موافقة مُسجلة رسميًا لإجراء تجارب سريرية تتضمن استخدام عقار السوفالدي على مرضى فيروس كورونا المستجد.

عملية التجارب السريرية نظمها القانون رقم 214 لسنة 2020 الخاص بالبحوث الطبية الإكلينيكية، والذي أوجب ضرورة وجود موافقة كتابية مسجلة قانونيًا من المبحوث، والمتمثل هنا في الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، توضح موافقته لخضوعة في تجربة سريرية جديدة، كما تكون هيئة البحث العلمي وزوزارة الصحة طرفًا في الموافقة الكتابية المذكورة من خلال تنظيم آلية كتابة بنودها.