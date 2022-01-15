/672532/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-النقل-تعلن-بدء-التجهيز-لإنشاء-محور-منشأة-القناطر

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح في منطقة القطا بمنشأة القناطر، التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

دوت الخليج

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليا على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري ، كما أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور، جنبا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا، والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة. من جانبه، كشف وزير النقل عن قيامه بتشكيل لجنة تضم عددا من المهندسين المتخصصين؛ لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر، والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة لإنشاء المحاور على النيل.

موقف مشروعات محاور النيل

كما قدم وزير النقل، خلال الاجتماع، ملخصا حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات محاور النيل التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، وكذا مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وتطوير الطريق الدائري. وحول الموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية، أوضح الفريق كامل الوزير أنه تم تنفيذ 38 كوبري قبل عام 2014، وفي عام 2014 بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورا جديدا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، كما أنه جار ومخطط تنفيذ 16 محورا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى 67 محـورا/ كوبري، منها 31 محورا/كوبري في الصعيد و36 محورا / كوبرى في منطقة الدلتا.

معدلات التنفيذ في محاور الصعيد

وبشأن محاور الصعيد أيضا، فأكد وزير النقل إلى أنه المخطط أن يتم تنفيذ 5 محاور في نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، وذلك بين دهشور / الواسطى – الفشن / بنى مزار – المنيا / ملوى – الأقصر / إسنا – إدفو / كلابشة )؛ ليصل إجمالي محاور النيل إلى 72 محورا حتى عام 2030، كما أشار الوزير الى انه فيما يتعلق لمحاور النيل في الدلتا، فأنه قبل 2014 تم تنفيذ 24 كوبري، ثم بدأ التخطيط في عام 2014 لإنشاء 12 محورا جديدا على النيل في الدلتا؛ حيث تم الانتهاء منذ عام 2014 وحتى الآن من تنفيذ 5 محاور وهي: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر، وحلوان، لافتا إلى أنه جار حالياً تنفيذ 4 محاور وهي تلا، وأبو غالب، وسمنود، وشبراخيت، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك عدة محاور مستقبلية لربط التجمعات العمرانية ومراكز المحافظات في منطقة الدلتا. كما تناول وزير النقل، خلال الاجتماع أيضا، معدلات تنفيذ مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا أنه يتم تنفيذ الأعمال على مدار الساعة للانتهاء منها وفق الخطط الزمنية المحددة، مشيرا إلى بدء تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددي السريع BRT ، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها. الفريق كامل الوزير تطرق أيضا إلى منظومة شبكة القطارات الكهربائية السريعة التي ستغطي أنحاء الجمهورية، مؤكدا أنها ستسهم، بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.