/672533/كرم-جبر-عن-تنسيقية-شباب-الأحزاب-دماء-جديدة-وزانت-المعادلة-السياسية-المصرية-فيديو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أضافت رقما مهما للمعادلة السياسية المصرية، لافتا إلى انه عند ذكر الشباب والاحزاب والممارسة السياسية تأتي فى القلب منه التنسيقية، مثمنا تعدد المواهب والخبرات التي يمتلكها أعضاء التنسيقية، والدور الملموس الذي يقومون به كدماء تدفقت فى شرايين العمل السياسي والاجتماعي فى مصر، مثمنا وجود كوادر شابة مدربة على القيادة تتواصل مع الخبرات القديمة.

دوت الخليج

منتدى شباب العالم

جاء هذا خلال لقائه على تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير، وأثناء زيارته للجناح المخصص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشاد رئيس المجلس الأعلي للإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، بالورش التحضيرية التي نظمتها التنسيقية قبل انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، بشأن المناخ والبيئة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن مناقشة هموم الأرض انطلاقا من القضايا العالمية والمحلية التي يناقشها منتدى شباب العالم، والخطط التنموية التي أنجزت فى مصر.

ووجه الكاتب الصحفي كرم جبر الشكر للشباب الذي ساهم فى اخراج منتدي شباب اعالم بهذا الشكل بصورة رائعة، من خلال التنظيم الجيد للفقرات وورش العمل والنداوات النقاشية، مثمنا أنها تضمنت كل ما يشغل افكار لشباب حول العالم.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

اعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا