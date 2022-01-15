تكليف وزاري لـ"النقل" بالإسراع في بدء إنشاء "محور القطا"

/672534/تكليف-وزاري-لـالنقل-بالإسراع-في-بدء-إنشاء-محور-القطا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا خلال الاجتماع على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمشروعات الطرق والمحاور، جنبًا إلى جنب منظومة شبكة القطارات الكهربائية التي يتم تنفيذها حاليا، والتي تمثل نقلة حضارية كبيرة، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.

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تكليف وزاري :

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في بدء إنشاء المحور المقترح في منطقة القطا بمنشأة القناطر، التي شهدت مؤخرا حادث سقوط سيارة بها عدد من الركاب في نهر النيل فرع رشيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ من أجل تسهيل حركة تنقل المواطنين، وسعيا لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

محور جديد بمنشأة القناطر :

من جهته، أشار وزير النقل إلى قيامه بتشكيل لجنة تضم عددًا من المهندسين المتخصصين؛ لاستطلاع موقع المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر، والذي يدخل ضمن مخطط الحكومة لإنشاء المحاور على النيل.

كما قدم وزير النقل، خلال الاجتماع، ملخصا حول الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات محاور النيل التي يتم إقامتها على مستوى الجمهورية، وكذا مشروعات القطار الكهربائي السريع، والمونوريل، وتطوير الطريق الدائري.

وفيما يتعلق بالموقف الحالي لمشروعات محاور النيل على مستوى الجمهورية، أوضح الفريق كامل الوزير أنه تم تنفيذ 38 كوبري قبل عام 2014، وفي عام 2014 بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورا جديدا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى الآن تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورا، كما أنه جار ومخطط تنفيذ 16 محورا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالي في عام 2024 إلى 67 محـورًا/ كوبري، منها 31 محورا/كوبري في الصعيد و36 محورا / كوبرى في منطقة الدلتا.