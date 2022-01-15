كرم جبر:«مصر ربنا نجاها من الجحيم العربي» ومنتدى الشباب أعادها لقيادة مسيرة التقدم على مستوى العالم«فيديو»

/672535/كرم-جبرمصر-ربنا-نجاها-من-الجحيم-العربي-ومنتدى-الشباب-أعادها-لقيادة-مسيرة-التقدم-على-مستوى-العالمفيديو

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلي للإعلام ، أن منتدي شباب العالم، أعاد لمصر دروها الرائد فى المنطقة والعالم، كقائد لمسيرة التقدم ليس على مستوي المنطقة ولكن على مستوى العالم مما لاقي إشادات من رؤساء وقادة العالم.

دوت الخليج

جاء هذا خلال لقائه على تلفزيون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم الذي عقد بشرم الشيخ في الفترة من ١٠ إلى ١٣ يناير، وأثناء زيارته للجناح المخصص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس المجلس الأعلي للإعلام حول النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

وأضاف رئيس المجلس الأعلي للإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر،" أن مصر ربنا نجاها من الجحيم العربي الذي فكك دولها وشرد شعوبها، والحمدلله ان بلدنا خرجت من هذه الكارثة أو المصيبة على رجليها، ودلوقت بتحاول تشد هذه الدول لتستعيد الهوية الوطنية، موضحا بذلك الدور العربي الذي تقوم به مصر لشد هذه الدول من عثراتها، من خلال تبني الأكاديمية الوطنية للتدريب لعمل برنامج تدريبي للشباب العربي، على غرار البرنامج التدريبي للشباب الافارقة.

ولفت كرم جبر إلى الدور المهم للشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم وأنه لا يكتفي بالخبرة المحلية فقط ، مشيرا إلى مشاركة 134 دولة، مضيفا" أن لو حكي كل شاب بعد عودته لبلده عما شاهده فى شرم الشيخ يعد مكسب كبير لا يقدر بأموال ، وهذا ما يميز الخبرة المصرية والدور المتواصل عبر الأجيال، مؤكدا أن منتدى الشباب اعاد هذا الدور تحت دائرة الضوء مرة آخري.

ووجه الكاتب الصحفي كرم جبر الشكر للشباب الذي ساهم فى اخراج منتدي شباب العالم بهذا الشكل بصورة رائعة، من خلال التنظيم الجيد للفقرات وورش العمل والنداوات النقاشية، مثمنا أنها تضمنت كل ما يشغل افكار لشباب حول العالم.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.