الشاعر عبد الله حسن عن طبيب الحبة السحرية: "عالجني بيها" (خاص)

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حالة من الغضب الكبير تسود مواقع التواصل الاجتماعي بعد اتهام السيدة سحر أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للدكتور شريف عباس الذي عُرف في الفترة الأخيرة بدكتور الحبة السحرية، أنه تسبب في وفاة زوجها، ليقوم الشاعر عبد الله حسن بالدفاع عن الطبيب بعد ذلك.

دوت الخليج يحاور الشاعر عبدالله حسن عن تجربته مع الحبة السحرية

عبد الله حسن يكشف تجربته ع الحبة السحرية

تواصل موقع دوت الخليج مع الشاعر عبد الله حسن لينقل لكم ما لديه تجاه قضية طبيب الحبة السحرية شريف عباس، والإتهامات التي تلاحقه بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الذي كان يتابعه في الفترة الأخيرة، فقال لنا الآتي..

- أًصبت بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، ولجأت لدكتور شريف عباس الذي كان يُعالج والدي قبل مني من تعب في المعدة.

– دكتور شريف عباس جالي البيت واداني نفس الأقراص التي أعطاها للراحل وائل الإبراشي وكتبلي بروتوكول العلاج.

- لم يذكر أبدًا أنها أقراص سحرية وما شابه، ولكن قال لي أنها أقراص مضادة للفيروسات مصرح بها، ومتوفرة في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة.

- تحسنت وتم شفائي بهذه الأقراص.

- أنا وزوجتي وكل من أصيب بفيروس كورنا في عائلتي تناولنا هذا الدواء ولم يحدث لنا مكروه.

عبد الله حسن مدافعًا عن دكتور شريف عباس

- علينا انتظار نتيجة التحقيقات.

- ليس لدينا الحق في قتل الدكتور معنويًا حتى من قبل ثبوت أي شيْ.

- إذا أذنب أنا من أوائل الناس التي سوف تهاجمه.

- لو كان الطبيب على حق لابد أن نرد له إعتباره.

رأي عبد الله حسن في ما نُسب لطبيب الحبة السحرية

- كل ما يحدث هو حملة تشهير ممنهجة.

- انا مستعد للإدلاء بشهادتي أمام المحكمة.

- تناول الإعلامي الراحل وائل الإبراشي هذه الأقراص منذ بداية إصابته بفيروس كورونا.

بدء التحقيقات مع طبيب الحبة السحرية

سوف تبدأ التحقيقات مع الطبيب شريف عباس المعروف بـ"طبيب الحبة السحرية"، يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير الجاري، بخصوص أتهام زوجة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بأن هذا الطبيب هو السبب في وفاة زوجها، ناتج إعطائه أقراص قال عنها "سحرية"، تذهب الأمراض، خاصة فيروس كورونا المستجد.