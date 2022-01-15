عاجل.. السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بجميع التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التى شرفها الله بالتجلى فيها، ولتقديمها للإنسانية والشعوب فى أنحاء العالم على النحو الذى يليق بها تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التى تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

كما وجه الرئيس، بتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التى تستحقها، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريا وبيئيا ودينيا واستشفائيا، بالإضافة إلى الارتقاء بجميع المبانى والمرافق المتواجدة بها.

ووجه الرئيس، أيضَا بتوفير جميع الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئى والبصرى للمكان، وكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنسيق الحضارى.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض جميع المكونات المخطط تطويرها فى إطار مشروع " التجلى الأعظم"، بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار، ونزل بيئى، وفندق جبلى متكامل، ومجمع إدارى جديد، وكذلك تطوير المنطقة البدوية، والوحدات السكنية، ومسارات المشاة، ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق، وأعمال الوقاية من السيول، فضلا عن إنشاء "ساحة السلام" لإقامة لاحتفالات والانشطة والعروض المتنوعة.

حضر الاجتماع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور مصطفى منير مساعد وزير الإسكان، والدكتور ماهر استينو استشارى مشروع "التجلى الأعظم".