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وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إن مستشفى دمنهور التعليمى من أكبر المستشفيات داخل محافظة البحيرة، ويقدم كل الخدمات الطبية لمواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة، كما يعتبر أقرب المستشفيات للطرق السريعة والساحلية، لذا يحظى باهتمام بالغ وحرص دائم على توفير أفضل الخدمات الصحية المتكاملة تحسبا لأى حدث طارئ، لذا تم افتتاح بنك دم تجميعى بالمستشفى للصرف والتبرع لخدمة المترددين على المستشفى.
وأوضاف: "كما تم افتتاح وحدة متطورة للتخلص الآمن من النفايات الخطرة، حرصا على مصلحة المرضى والعاملين بالمستشفى والبيئة المحيطة به، وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 14.5 مليون جنيه".
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمى، أن وجود بنك للدم داخل المستشفى سيسهم بشكل كبير فى إنقاذ حياة المرضى، وجودة الخدمة الطبية المقدمة لأهلنا من المرضى، موضحا أن بنك الدم من 7 غرف، وبه 3 أقسام (تبرع، فصل، صرف)، و7 كراسى للتبرع، بالإضافة إلى 4 ثلاجات لحفظ الكرات و4 فريزر لحفظ البلازما ومشتقاتها، ويقوم بإنتاج جميع مشتقات الدم من كرات وبلازما طازجه وكرايو وصفائح دمويه، كما تم افتتاح الوحدة الجديدة للتخلص الآمن من النفايات وهى مزودة بأحدث أجهزة الفرم والتعقيم وملحق بها وحدة مخازن مطابقة لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح وحدة معالجة النفايات وبنك الدم بمستشفى دمنهور التعليمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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