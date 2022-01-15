جدة - نرمين السيد - تعرضت محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، إلى هطول أمطار متوسطة صاحبها انخفاض كبير فى درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع ونشاط للرياح، وذلك فى ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى، والتى تستمر لمدة أسبوع.





كما رفعت الأجهزة التنفيذية ببورسعيد، درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ التى من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم. وشدد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على استمرار عمل غرفة الطوارئ لتلقى شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وتواجد رؤساء الأحياء فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بشبكات الصرف الصحى، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أى شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أى مواطن. ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تتعرض السواحل الشمالية لأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ثالث أيام نوة الفيضة الكبرى.. سقوط أمطار متوسطة على بورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.