سفارة مصر في بلجراد تنظم أمسية.. بعنوان ”إسهام القاهرة في إثراء الثقافة...

نظمت سفارة مصر في بلجراد، أمسية بعنوان "إسهام القاهرة في إثراء الثقافة الإسلامية: العمارة، والخط، والتُحف" استضافتها المشيخة الإسلامية لصربيا.

وعرض سفير مصر لدى صربيا "عمرو الجويلى" في كلمته الافتتاحية لإسهام مصر في كل من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) التي استضافت مؤتمرها العام في ديسمبر ٢٠٢١ وما يرتبط بها من أنشطة خاصة بالقاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) التي كانت قد أعلنت الأقصر عاصمة الثقافة العربية لعام 2017. وأشار "الجويلى" إلى أن الاحتفالية تضمنت معرضاً بثلاث مجموعات بإجمالى ٦٠ صورة فوتوغرافية أعدتها وزارة الثقافة المصرية حول روائع عمارة المساجد، ومدارس الخط العربي، وفنون التحف الإسلامية، بالإضافة إلى أفلام وثائقية عن متحف الفن الإسلامي في القاهرة القديمة.

من جانبه، أشاد مفتي بلجراد الشيخ "مصطفى يوسفسباهيتش" بالدور الثقافي الرائد لمصر على الصعيد العربى والإسلامي معرباً عن ترحيبه باستضافة هذا الحدث الأول من نوعه في قاعة المناسبات الملحقة بجامع "البيرقلى" الأقدم في صربيا، مثمناً استمرار التعاون مع السفارة بما في ذلك استقبال الأئمة من مصر خلال شهر رمضان، والتنسيق الجارى بشأن إيفاد أساتذة من جامعة الأزهر متخصصين في اللغة العربية والفقه الإسلامي، والمنح الدراسية بالجامعة.