/672541/النائب-الأول-للرئيس-البرلمان-العربيناعيا-السفير-علاء-رشدي-خير-مثال-يحتذي-به-فى-العمل-الوطني

نعي المستشار علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، السفير علاء رشدي سفير مصر في إيطاليا، ومساعد وزير الخارجية السابق لحقوق الانسان والمسائل الانسانية والاجتماعية الدولية، والذي وافته المنية مساء الخميس.

دوت الخليج

وفاة سفير مصر فى روما

وتقدم المستشار علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، بخالص العزاء إلى أسرة الدبلوماسية المصرية، وإلى أسرة السفير علاء رشدي ولجميع زملائه وأصدقائه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ، مؤكدا أنه قضي حياته فى خدمة الوطن ، وكان خير مثال يحتذي به في للعمل الوطني.‏

هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة بـ 2022 معلنا عدد من التكليفات لإدارة المنتدى ومجلس الوزراء.

تكليفات منتدى شباب العالم 2022

اعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى وإنشاء حوار تفاعلى بين الدولة والشباب ومنظمات المجتمع المدنى

تفعيل مبادرة أنشاء حاضنة علمية لرواد الأعمال والصناعات الصغيرة والتوسع فى مشاركة القطاع الخاص

تكوين مجموعات شبابية للمشاركة بقمة المناخ وإعداد تصور لإمتداد إفريقي للمبادرات التنموية المصرية إعداد برامج تدريبية متخصصة بريادة الأعمال والتكنولوجيا من الأكاديمية الوطنية للشباب العربى والإفريقيى تفعيل منصة حوار تفاعلى دائم لشباب العالم ومصر لتبادل الرؤي لتكون إطار استشرافى للدولة تجاه بكافة القضايا إطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصرى للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية تكليف مجلس الوزراء بتصور شامل يعبر عن رؤية الدولة لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًا.

جدير بالذكر أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.