/672545/رامي-رضوان-يحتفي-بذكرى-ميلاد-سمير-غانم-بكلمات-مؤثرة

نشر الإعلامي رامي رضوان مجموعة من صور الراحل سمير غانم، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، يبعث تهنئته للراحل والد زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، ورغم أنه آخر من عبر عن حبه وأشتياقه للراحل في ذكرى ميلاده التي تحل اليوم 15 يناير، من أفراد الأسرة، ولكنه أحتفى بشكل مميز وخاص به.

دوت الخليج يرصد لكم تهنأة رامي رضوان للراحل سمير غانم في يوم ميلاده

رامي رضوان يحتفي بذكرى ميلاد الراحل سمير غانم

شارك الإعلامي رامي رضوان أسرته ومتابعيه، مجموعة من الصور المجمعة للنجم الراحل سمير غانم، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهذا خلال اليوم الموافق 15 يناير، ذكرى ميلاد نجم الكوميديا سمير غانم، وتنوعت الصور بين الحياة الشخصية لسمورة، وبين بعد أعماله وشخصياته المميزة التي أمتنعنا بها.

تعبر رامي رضوان عن حبه لسمير غانم

عبر رامي رضوان عن حبه للراحل سمير غانم، وعلق على الصور قائلًا:"في ذكرى ميلاد حبيبي الأسطورة.. من لا مثيل له. الإنسان صاحب القلب الأبيض والروح المبهجة وطيبة الدنيا فيه وأنقى البشر"، وقال أنه لم يذكر أحد بمكروه طول حياته وقال: "لا يذكره أحد الإ بكل خير..لأنه كان لا يذكر أحد طوال حياته إلا بكل الخير".

وأضاف معبرًا عن مدى الحزن الذي ينتابه من بعد فراق الراحل كاتبًا:" يوم ميلادك عيد يا حبيبي وفراقك ألم يصبرنا عليه فقط يقيننا أنكم في الجنة والسيرة الطيبة الباقية على لسان كل الناس وحبهم"، وبعد تأكيده أن الراحل مازال موجود بروحه وأعماله الخالدة، ختم تعليقه طالبًا من جمهوره الدعاء له ولزوجته النجمة الراحلة دلال عبد العزيز بالرحمة : "أرجو من كل محبيه أن يدعو له ولحماتي الغالية مدام دلال عبد العزيز، بالرحمة والمغفرة والراحة والسكينة..وقراءة الفاتحة على روحهما".

تعليقات الجمهور على معايدة رامي رضوان لسمير غانم

شارك متابعي رامي رضوان على الإنستجرام من مشاهير وجمهور عام، إحساسه تجاه حماه النجم الراحل سمير غانم، ومنهم من دعوا له بالرحمة،مثل الفنان طارق الإبياري كاتبًا:"الله يرحمه و يدخله جنه الفردوس الاعلي يا رب"، والمنتج والفنان هشام جمال بقوله:" ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته يا رب".

رامي رضوان من خلال القصص المصورة

لم يكتفي رامي رضوان بنشر صور سمورة على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولكنه أيضًأ أستخدم خاصية القصص المصورة لنفس الموقع،