/672546/مانشستر-سيتي-يحقق-فوز-صعب-على-حساب-تشيلسي-بالدوري-الإنجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هام على حساب تشيلسي ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحفظ كيفين دي بروين الصدارة للسيتي بعدما ساهم في تسجيل هدف المباراة الوحيد والذي جاء في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

وكانت المباراة قوية بين الفريقين وحقق السيتي الفوز بشق الأنفس وأضاع مهاجمو الفريق أهداف عديدة بجانب لاعبي تشيلسي لوكاكو وزياش.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد السيتي إلى 56 نقطة في صدارة الدوري بعدما لعب 22 مباراة.

كيفين دي بروين

بينما يأتي تشيلسي في المركز الثاني ولديه 43 نقطة بعدما لعب 22 مباراة أيضا.

يورجن كلوب: تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول أشبه بدمج شركتين كبيرتين معا

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن مسألة تجديد عقد محمد صلاح نجم الريدز لن تقام بسهولة كما يتوقع البعض.

وأضاف خلال خلال تصريحات قبل مباراة برينتفورد اليوم "جميعنا نعلم قيمة محمد صلاح وتجديد العقد يحتاج بعض الوقت وهناك مطالب للنادي وآخرى للاعب وأيضا وكبل أعماله".

تشيلسي ومانشستر سيتي

وزاد" بالطبع الجميع يريد الخروج من هذا الأمر بطريقة جيدة، لأن المفاوضات تقام بمثابة شركتين كبيرتين يريدون دمجهما ببعضهما البعض".

وواصل "لن تنتهي المفاوضات في عشية وضحاها وأنا أعلم ذلك والجميع يعلم أننا نريد تواجد محمد صلاح معنا واللاعب أيضا وهذا هو الأهم".

واختتم" لا أعلم كيف وصلت الأمور في التجديد ولكنني مطمئن للغاية بأن النهاية ستكون سعيدة للجميع ولا نوجد مشكلة في المفاوضات حاليا، والأمر كبير وليس مثل شراء هاتف محمول".

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.