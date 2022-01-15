/672547/شيكابالا-يعود-للزمالك-أمام-فاركو-بعد-6-شهور-غياب

أصبح محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزاً للعب مباراة الفريق القادمة أمام فاركو في الجولة الثانية من كأس الربطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصبح شيكابالا متاح للعب بعد نهاية عقوبته التي أستمرت إلى 6 أشهر بواقع 8 مباريات، تحديداً منذ لقاء البنك الأهلي الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز.

وكان اللاعب من المفترض أن يعلب اللقاء الماضي أمام إنبي ولكنه أصيب بفيروس كورونا قبل أن تظهر نتيجة مسحته سلبية مؤخراً.

ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو في ثاني مباريات الفريق بالبطولة، بعدما تعادل مع إنبي في الجولة الأولى بدون أهداف.

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الثالثة ببططولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة لكرة القدم، رفقة كلا من ، إنبي، طلائع الجيش، غزل المحلة ، سيراميكا كليوباترا ، وفاركو.

نتيجة مباراة الزمالك وإنبي أمس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الزمالك وانبي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، في أولى نسخاتها.

حاول الزمالك في أكثر من هجمه في أحداث الشوط الأول وبالأخص في الربع الساعة الأولى من عمر اللقاء، تهديد مرمى انبي، ولكن دفاعات انبي كانت بالمرصاد لضربات القلعة البيضاء.

ركلتي جزاء في المباراة

أهدر الزمالك ركلة جزاء في المباراة، عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة الـ 67 من عمر المباراة، والتي تألق فيها حارس انبي، ومتابعة جيده من المدافع في إستخلاص الكرة.

وفي الجانب المقابل أهدر انبي ركلة جزاء عن طريق جون أوكوي إيبوكا، في الدقيقة الـ 73 بعد تسديدة قوة تسكن مدرجات اللقاء.

ويدخل الزمالك بطولة كأس الرابطة المصرية، وهو على رأس المجموعة الثالثة في البطولة، وحامل لقب الدوري المصري الممتاز.

تصريحات كارتيرون

قال: "كارتيرون نتيجة مباراة الزمالك وانبي عادلة، ولم نستطع الوصول لمرمى الخصم".

وأكمل: "ندخل البطولة ونلعب بها كل مباراة ونحاول كسبها".

وواصل: "الجهاز الفني للزمالك أخد كل مستحقاتهم، والأهم لنا التركيز في الملعب ومع لاعبي الفريق".

وأضاف: "مصطفى فتحي نحاولة الإستفادة منه بشكل أكبر في التشكيل الأساسي".

وأردف: "رزاق سيسية لم نبدأ بيه اليوم بسبب غيابه في الفترة السابقة من المشاركة، وفضلنا دخولة تبديل من اساسي".

واختتم: "هناك ترتيب للاعبين، ويوجد تغيير في الترتيب بعد كل مباراة للزمالك".