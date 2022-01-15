/672548/موجة-من-الطقس-السيئ-تضرب-محافظة-بورسعيد-صور

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، موجة من الطقس السيئ مع سقوط خفيف للأمطار علي كافة انحائها، وانخفاض ملحوظ وكبير في درجات الحرارة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بتكثيف جهودها تحسبا لوقوع أية ظروف طارئة بسبب سوء الأحوال الجوبة وفقا لما أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و الغرف الفرعية بالاحياء ال٦ ومدينة بورفؤاد و المديريات .

ومن جانبه أصدر اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمدينة بمتابعة التنفيذ للإجراءات والإستعداد لمواجهة سقوط الأمطار الغزيرة اليوم وعمل دوريات مسائية لعدم تراكم المياه ، حيث تم الدفع بسيارات كسح المياه بأماكن تجمعات المياه محيط مساكن الحزب الوطني وشارعي الجلاء وطلعت حرب يتم رفعها على الفور.

موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة بورسعيد

وأكد رئيس مجلس مظينة بورفؤاد علي ضرورة تعاون كافة الجهات المنوط بها التعامل في موسم سقوط الامطار والتي تشمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وشركة القناة لتوزيع الكهرباء وغرفة العمليات بالمحافظة ، للتنسيق فيما بينهم اثناء فترة سقوط الأمطار وذلك لضمان موسم شتاء آمن لمواطني المدينة.

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعدادات الي القصوى وتكثيف جميع جهودهم بكافة قطاعات ومناطق الشركة بمحافظات القناة، الثلاثة، " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، استعدادا للطقس السيئ .

ومن جانبه قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة في تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن الشركة جاهزة للطقس السيئ، مع ورفع درجات الاستعدادات بها ، مشيرا الي أنه تم مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، وسيارات شفط المياه، والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة لشفط المياه من المناطق والأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، والتدخل الفوري في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.

بورسعيد اليوم

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على التنسيق التام بين الشركة، والجهاز التنفيذي بمحافظات القناة الثلاثة، ورؤساء المراكز، والمدن والأحياء، والإسعاف، والدفاع المدنى، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ، موضحا ان الشركة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر، وذلك من خلال رفع كفاءة معداتها للتعامل مع الطقس السيئ من الأمطار والسيول، مع استمرار تطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات، وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، الى أنه وجه مديري المناطق، ومديري الإدارات فى كافة قطاعات الشركة "التشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكة، والأمن والسلامة والصحة المهنية، والشبكات، والمحطات"في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالتواجد في مواقع العمل على مدار الساعة لمواجهة أي أحداث قد تطرأ أولا بأول، لافتا إن هناك فرق طوارئ من مهندسي ومشرفي وعمال الشركة مدربين علي كيفية التعامل الفوري والسريع مع مياه الأمطار والسيول أو أية أزمات.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتظمت فيه حركة الملاحة البحرية بالمجرى الملاحي لقناة السويس حيث أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ان موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 28 سفينة خلال عمليات التدوال فقد سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن ، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ، و يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .