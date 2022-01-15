/672550/خبير-فيروسات-يكشف-2022-موعد-انتهاء-جائحة-كورونا--وأوميكرون-كلمة-السر

دوت الخليج

ووفقا للبروفيسور تشوماكوف، فإن أوميكرون عن أسلافه بقدرته الزائدة على نقل العدوى، ولكن في ذات الوقت، تراجعت بشكل ملحوظ قدرته على إحداث المرض وكذلك تراجعت قدرته على التسبب بالموت، مشيرا الى أنه عند الإصابة بمتحور أوميكرون، يسري المرض بشكل معتدل إلى حد ما، موضحا أن معدل الوفيات انخفض بشكل كبير، حيث وصلت نسبة الوفيات في أوقات سابقة الى حوالي 2% من المرضى، فيما أصبحت الآن حوالي 0.1%". وأشار تشوماكوف أن وباء كوفيد-19 زاد انتشاره هذا الأسبوع في كل أنحاء العالم باستثناء إفريقيا، التي سجلت كأول منطقة تراجعا في الإصابات بعد موجة أوميكرون، وسجلت حوالى 2.8 مليون إصابة يوميا في العالم وارتفع المؤشر مجددا هذا الأسبوع.

أعراض أوميكرون

وأوضح خبير الفيروسات إلى أن أوميكرون، على عكس السلالات السابقة، لا يتطور إلى حد الالتهاب الرئوي، مؤكدا أن الأعراض الرئيسية للمرضى المصابين بالنوع الجديد، من بينها، الصداع والزكام وتهيج الأنف والسعال. في ذات الوقت، لم يعد المريض يلاحظ فقدانه لحاسة الشم كما كان الأمر في السلالات الأخرى. وشدد تشوماكوف على أن أي جائحة لا تستمر عادة أكثر من عامين أو 3 أعوام، حتى الإنفلونزا الإسبانية التي حصدت أرواح ما بين 50 إلى 100 مليون شخص، تحولت بعد فترة إلى إنفلونزا موسمية، لذلك ربما تكون نهاية الوباء الحالي وشيكة بفضل أوميكرون.

امريكا الاعلى في معدلات الاصابة

وتشير احصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن فيروس كورونا تسبب في وفاة نحو 5,519,380 شخصا في العالم منذ ظهر في الصين في ديسمبر 2019، وسجّلت الولايات المتحدة أعلى عدد للوفيات جرّاء الفيروس بلغ 846,488 حالة تليها البرازيل (620,545) والهند (485,350) وروسيا (319,911). وحول العدد الاجمالي للوفيات أكدت منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون أعلى بمرّتين إلى ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات المرتبة بالوباء.