عاجل- حالة الطقس الآن.. أمطار متفاوتة الشدة فى هذه المحافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى والدلتا وشمال سيناء ومدن القناة.





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