محافظ القاهرة: انتظام امتحانات النقل فى 33 إدارة تعليمية

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة، انتظام امتحانات النقل التى بدأت اليوم فى 33 إدارة تعليمية بالقاهرة للصف الرابع الابتدائى بمنظومة التعليم الجديدة والنقل الإعدادى المهنى للفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2021/2022، دون شكاوى مع التزم واضعى الامتحانات بنماذج بنك الأسئلة الواردة من الوزارة.





وشدد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة الاستمرار فى الالتزام بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه وارتداء الكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين بالامتحانات مع التطهير الدورى للجان الامتحان وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان للحد من التكدس، كذلك الربط مع الإدارات التعليمية لحل أى معوقات.

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